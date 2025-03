Jogador dá entrada grotesca no Uruguai e é expulso com 2 minutos de jogo

Um jogador do Nacional, do Uruguai, foi expulso com apenas dois minutos de jogo depois de dar uma entrada criminosa em um rival neste domingo (30), pelo Campeonato Uruguaio.

O que aconteceu

Diego Polenta, do Nacional, entrou de sola com os dois pés no tornozelo de Facundo Pérez, do Juventud. O adversário saiu de campo mancando para ser atendido, mas conseguiu permanecer no jogo.

Mesmo de frente para o lance, o árbitro só mostrou o vermelho após rever o lance no VAR (veja abaixo). "Teve que ser chamado pelo VAR para revisar algo que viu de frente", criticou a imprensa uruguaia.