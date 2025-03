Hernan: Comissão técnica do Palmeiras admite momento ruim

Isso é o trabalho do dia a dia, entra no trabalho do Abel, no trabalho da comissão técnica. A questão é que pela primeira vez também, e é algo que foi notado dentro do clube, está tendo uma demora para você buscar um novo jeito de jogar.

Classificação e jogos Brasileirão

Essa coisa de você fazer algumas transformações e mudanças no time, em outras ocasiões desses times vencedores que o Palmeiras teve nos últimos anos na mão do Abel, ele conseguiu fazer rapidamente essa transição. Só que agora está sendo um pouco mais lento.

André Hernan

Após ser vice-campeão paulista perdendo a final para o Corinthians, o Palmeiras estreou no Brasileirão com empate sem gols contra o Botafogo e foi vaiado no Allianz Parque.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)