Galvão Bueno e Luis Roberto invadem post de Jorge Jesus: 'rumo ao hexa'

Comentários dos narradores Galvão Bueno e Luis Roberto em post de Jorge Jesus.



Divulgação/Al Hilal pic.twitter.com/bdqv81CD3F -- Planeta do Futebol (@futebol_info) March 31, 2025

Jorge Jesus é um dos principais nomes cotados para substituir Dorival Júnior. Segundo apurou o UOL, ele está disposto, caso seja necessário, a abrir mão de dirigir o Al-Hilal no Super Mundial de Clubes, entre junho e julho deste ano, nos Estados Unidos, para assumir a seleção brasileira.

Jorge Jesus tem contrato com o time árabe até junho. Enquanto aguarda contato da CBF, o técnico português já avisou que passou a trabalhar agora com a prioridade de disputar a fase final da Liga dos Campeões da Ásia, entre abril e maio, e as rodadas finais da Liga Saudita.

Jesus sabe que não é o único na lista de principais alvos da seleção e, por isso, quer facilitar ao máximo uma eventual negociação para deixar o comando do time saudita.

JJ também reconhece que a saída repentina de Dorival, ainda com quatro partidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 por fazer, é a última real oportunidade para a assumir a seleção brasileira, um desejo que, inclusive, nunca escondeu nos bastidores.