Flamengo tem setor vazio no Maracanã em rodada que só Palmeiras cobrou mais

A comparação com a final do Carioca

No jogo de ida, com mando do Fluminense, mais de 64 mil acompanharam a partida, com R$ 67 de ticket médio, enquanto apenas 39 mil viram o título do Flamengo na volta, com médio de R$ 74.

Desde o Carioca, o Flamengo tem adotado a política de liberação de setores conforme os outros esgotam seus ingressos.

Contra o Inter, a diretoria havia estipulado inicialmente que a arquibancada Sul Superior também ficaria fechada, mas, diante da procura, acabou sendo aberta.

A renda bruta contra os colorados foi de R$ 3.150.315,00, a maior desde 2016. O ingresso mais salgado deu retorno financeiro.