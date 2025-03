Flamengo: Filipe Luís pode improvisar ou ter jovens na zaga na Libertadores

Filipe Luís pode ter que fazer uma escolha difícil na escalação do Flamengo na estreia da Libertadores, diante do Deportivo Táchira, na Venezuela. Léo Pereira deixou o campo com dores no empate diante do Internacional, no último sábado, e gera apreensão nos bastidores.

O que aconteceu

Autor do gol de empate no Maracanã, Léo Pereira foi substituído aos 43 minutos da etapa complementar. O zagueiro sofreu uma forte pancada no joelho esquerdo em dividida com Carbonero, do Internacional, e até tentou ficar em campo.

Apesar do susto, o defensor deixou o gramado de pé, mesmo que mancando. Ele fez tratamento ainda no banco de reservas. Durante a entrevista de Ortiz, companheiro de zaga, na zona mista, Léo Pereira passou ao lado da imprensa sem aparentar estar sentindo fortes dores.