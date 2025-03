'Dinamite': Jornal vibra com estreia de filho de Marcelo no sub-19 do Real

O jornal espanhol ainda destacou o protagonismo de Enzo diante de presenças ilustres na arquibancada. Além do pai, visivelmente emocionado segundo o AS, e da família, o técnico Carlo Ancelotti também assistia à partida das arquibancadas.

Ele chegou, viu (no espelho retrovisor) e venceu. Foi assim que Enzo Alves dinamitou o mini-Derby juvenil. Ele entrou em campo aos 77 minutos, fez sua estreia e explodiu aos 85. Aos 15 anos, com e contra alguns meninos que já apagaram 19 velas. Na frente do pai Marcelo, visivelmente emocionado, a família e também de Ancelotti. Com todos os holofotes apontados, ele brilhou. Uma supernova em La Fábrica.

Diario AS, sobre Enzo, filho de Marcelo

O Real Madrid está animado com a ascensão de Enzo, de acordo com o jornal. Ele é visto como uma das joias com teto mais alto dentro das categorias de base do time.

Enzo, inclusive, ganhou elogios do próprio treinador do time principal. "Todo o clube está muito animado com ele. Se ele tem a qualidade de pai, bingo", disse o italiano Ancelotti.

Em Valdebebas [CT do Real] são claros: "Enzo vai nos dar muita alegria". (...) Nos bastidores de La Fábrica se afirma que estão muito satisfeitos com seu desenvolvimento. Por adicionar, com trabalho, munição a um arsenal muito promissor, que coloca o jovem atacante como uma das joias com o teto mais alto, por potencial, da academia.

O filho de Marcelo renovou recentemente seu contrato com o Real Madrid e foi convocado para a seleção sub-17 da Espanha. Enzo marcou seu primeiro gol na categoria juvenil da seleção espanhola na última semana, tendo balançado a rede e dado uma assistência no empate com a Áustria, pelas Eliminatórias da Europa.