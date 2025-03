Ex-São Paulo diz que daria voadora em Memphis se ele subisse na bola

Ex-São Paulo, o meio-campista Wellington afirmou que teria dado uma voadora em Memphis Depay se estivesse em campo no momento da provocação do holandês, assim como aconteceu na decisão do Paulistão contra o Palmeiras.

O que aconteceu

O jogador do Corinthians provocou o Palmeiras nos acréscimos do segundo jogo da final. Com o título praticamente em mãos, ele chegou à linha de fundo, próximo à bandeirinha de escanteio, e subiu em cima da bola com os dois pés. Os jogadores rivais ficaram irritados com o drible e partiram para a briga.

Wellington disse que daria uma voadora no holandês se estivesse em campo. A declaração foi dada durante o programa Domingol, apresentado por Benjamin Back na CNN Brasil. Na sequência, o meio-campista disse estar brincando, mas admitiu: chegaria firme.