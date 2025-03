Ceni sai em defesa de arbitragem no Brasil: 'nós estamos muito chatos'

Rogério Ceni se incluiu nas críticas e disse que é preciso mais educação diante dos árbitros. Ele afirmou ainda que é impossível apitar um jogo no Brasil.

É impossível apitar um jogo no Brasil, é todo mundo enchendo o saco do cara, pressionando, ficando em volta... Estamos muito chatos dentro de campo. Atrapalhamos muito as tomadas de decisões da arbitragem. Claro que os erros acontecem, nem sempre todas as arbitragens estão boas, assim como nem sempre ações tão boas dentro do campo de jogo

É muita gente perturbando os caras. É impossível tomar decisões. Acho que nós temos que ter mais educação, e me incluo dentro disso para que os árbitros tenham mais tranquilidade. É difícil apitar um jogo no Brasil. Tudo se forma uma roda, tudo se ganha tempo. Temos que colaborar, atletas e treinadores

Bahia e Corinthians empataram por 1 a 1 na Fonte Nova. No jogo de estreia das equipes no Brasileirão, Gilberto abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, enquanto Héctor Fernández deixou tudo igual já aos 45 da etapa final.