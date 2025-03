Abel sofre para achar 'novo Palmeiras' e estreia mostra que falta muito

O Palmeiras já fez 17 jogos no ano e o torcedor ainda não sabe qual é o time titular em 2025. Abel Ferreira fez novos testes na estreia no Brasileirão contra o Botafogo, mas o desempenho no empate por 0 a 0 não convenceu e a equipe e o treinador ouviram vaias após o apito final.

O que aconteceu

Abel escalou um meio-campo inédito no Palmeiras para a estreia do Brasileirão: Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga. O meio-campista que chegou do RB Bragantino fez um jogo discreto e não comprometeu, mas o time não foi bem e poderia ter perdido só com lances criados pelo Botafogo na etapa inicial.

O técnico ressaltou o pouco tempo de treino que teve com seus jogadores para se preparar para a estreia, enquanto o Botafogo — eliminado bem cedo no estadual — teve um período bem maior.