Abel diz que lamenta crítica à torcida do Palmeiras: 'Serei sempre grato'

Vocês viram eles cantando 'Somos campeões, somos campeões'. Vocês já viram nossa torcida fazer isso nos anos em que fomos campeões? Abel Ferreira, em entrevista coletiva

A fala não caiu bem. A Mancha Verde, uma das principais organizadas do Palmeiras, se manifestou e cobrou o treinador.

A torcida não precisa de lições sobre como torcer. A arquibancada sabe quando apoiar e quando cobrar. Então, concentre-se no que realmente importa. Seu descontrole no banco reflete no campo - e isso tem custado caro. Tenha postura, cobre quem precisa ser cobrado e pare de proteger Leila e Barros. Futebol se vence com estratégia, não apenas jogando tudo no talento de Estevão. Mancha Verde, no Instagram

O português exaltou a torcida na nota publicada hoje. Ele citou, inclusive, o mosaico da caravela feito no ano passado, quando a embarcação passava por todos os títulos conquistados por ele no Verdão.

Veja a nota completa de Abel Ferreira

"Há momentos que marcam a história de um clube. Há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras, a torcida é mais do que arquibancada: é alma, coração e identidade.