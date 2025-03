A falta que ele faz: Santos sofre sem Neymar e fica sem poder de decisão

Neymar não viveria só de finalizações em São Januário, mas, também, de brechas. Em busca do gol da virada, o Vasco concedeu muitos espaços e poderiam gerar oportunidades ao Santos. Foi assim no gol de Barreal, depois de linda assistência de Tiquinho Soares.

Com Neymar, o Santos ainda teria mais abertura para contra-atacar, já que o craque demanda atenção das defesas adversárias e, como consequência, abre espaço para os companheiros. Cadencia quando precisa e imprime velocidade na mesma moeda.

Não é só referência técnica

O Santos sentiu falta do poder de decisão de Neymar com a bola no pé, mas não é só assim que o camisa 10 pode ajudar a equipe. O craque, acima de tudo, é uma liderança fundamental no vestiário do Peixe.

Quando o Santos perdeu o controle do jogo, Neymar poderia usar sua experiência para chamar faltas e frear o ímpeto do Vasco, além de trazer refino ao toque de bola do Santos, que não teve a mesma precisão no segundo tempo.

O técnico Pedro Caixinha disse, em coletiva, que está orgulhoso dos atletas que estiveram no Rio de Janeiro neste domingo e minimizou a ausência do astro.