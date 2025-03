Zubeldía fez tudo que a torcida do São Paulo pediu e foi chamado de burro

Luis Zubeldía vive situação cada vez mais difícil no comando técnico do São Paulo. O treinador "gastou fichas" com a torcida no jogo contra o Sport, na estreia do Brasileirão, não conseguiu agradar e fechou a noite sendo chamado de "burro" em pleno Morumbis.

O que aconteceu

Zubeldía escalou um time com três zagueiros, como muitos torcedores pediam, mas o esquema só durou 45 minutos — na volta do intervalo ele modificou o sistema e sacou Sabino para a entrada de Ferreira. O desempenho com a linha de três não foi bom, mas com as mudanças no 2º tempo o time teve melhora significativa.

O técnico recorreu aos garotos de Cotia contra o Sport, e mesmo assim foi chamado de burro. Uma das maiores críticas da torcida tricolor a Zubeldía é a falta de minutos para os meninos da base. Contra o Sport, Matheus Alves e Lucas Ferreira disputaram cerca de 21 minutos e tiveram um bom desempenho — o que irritou ainda mais a torcida pela falta de minutos aos jovens durante o Paulistão, e por priorizar Ferreira ao invés das promessas.