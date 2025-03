Vegetti decide pelo alto, e Vasco vence o Santos de virada pelo Brasileirão

Aproveitou a bobeira. O Vasco tinha muita dificuldade na saída de bola, por isso não criava tanto e, numa dessas, Paulinho Paula errou e rendeu contra-ataque ao Santos. Tiquinho Soares dominou e achou lindo passe para Barreal, que encobriu Léo Jardim e abriu o placar para o Peixe. O resultado era justo, diante daquilo que as equipes apresentaram nos primeiros 25 minutos.

Vasco tenta pressão. O gol fez com que o Vasco acordasse um pouco na partida, especialmente na figura de Nuno Moreira. Apesar da grife de Coutinho, o português criou as melhores oportunidades da equipe de Fábio Carille. O time, contudo, sentiu falta de profundidade nas laterais, levando o jogo demais para o meio, onde o adversário congestionava a partida. O Santos, por sua vez, recuou demais e apostava nos contra-ataques. Guilherme teve grande chance em combinação com Rollheiser, mas chutou por cima.

A melhora e o empate. Se foi o Santos que começou melhor no primeiro tempo, a etapa complementar viu um Vasco muito superior nos minutos iniciais. Tanto que o Cruzmaltino decretou a igualdade no placar antes dos dez, quando Nuno Moreira aproveitou passe de Vegetti para vencer Gabriel Brazão. A equipe de Fábio Carille voltou com mais fome e fez com que o torcedor inflamasse de vez o caldeirão de São Januário.

Jogo franco. A partir do empate, tanto Santos quanto Vasco saíram desesperados em busca do resultado. Faz parte do DNA ofensivo das equipes, embora nenhuma delas tenha conseguido ser brilhante na partida. Rollheiser vinha muito bem pelo lado do Peixe, enquanto Lucas Piton cresceu bastante no segundo tempo no Cruzmaltino.

Ele decide. Não poderia ser diferente para o Vasco. Assim como no primeiro gol, a bola aérea fez com que o Cruzmaltino conseguisse quebrar a barreira imposta pelo Santos. Payet cobrou falta com veneno e Vegetti, completamente livre, decretou a virada dos mandantes em São Januário.

O Pirata decide

Pablo Vegetti é o jogador mais decisivo do Vasco nos últimos anos e, hoje, não foi diferente. Se no primeiro tempo foram poucas oportunidades, a bola se apresentou mais na etapa complementar, e o argentino fez valer.