Troféu de campeão estadual desmonta e cai em festa de título na Paraíba

Um fato inusitado chamou a atenção na comemoração do Campeonato Paraibano, vencido pelo Sousa neste domingo (30).

A taça do campeonato desmontou e a peça caiu no chão enquanto jogadores e torcida comemoravam no gramado.

O que aconteceu

O troféu de campeão do estadual da Paraíba desmontou durante a comemoração do título. O Sousa venceu a taça após empate por 1 a 1 contra o Botafogo-PB na casa do adversário, no estádio Almeidão. O Sousa havia vencido na ida por 1 a 0.