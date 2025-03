Time indígena tem apoio de coletivo por patrocínios após fala de Abel

A frase soou mal para Victor. Ele passou a pesquisar sobre times indígenas - e não de índios - e descobriu o Gavião, fundado em 2009, por Zeca.

Ele falou com Henrique e Yohanna, seus amigos de um coletivo criativo. Já haviam feito a campanha "Toca na 24", quando Duílio Monteiro Alves, então presidente do Corinthians, disse que ninguém do clube usaria a 24. Homofobia.

"Nossa primeira ideia era pagar uma passagem para Abel Ferreira ir até o Pará dar uma palestra para o pessoal do Gavião. Ensinar um pouco", diz Henrique Louzada.

Quando entraram em contato com Zeca Gavião, tiveram uma surpresa. "Vimos que ele é muito bem preparado e que faz um trabalho sério. Precisava mais de apoio do que de ensinamentos", diz Victor.

Zeca é o cacique da etnia Gavião, que reúne 370 pessoas distribuídas em duas aldeias a 30 e 40 quilômetros de Bom Jesus de Tocantins.

Sempre gostou de futebol. "Eu era Flamengo, mas comecei a namorar a Confita e ela me fez virar vascaíno". O casamento, que acabou, resultou em nove filhos.