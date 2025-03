Seleção? Filipe Luís cita contrato com o Fla e próxima missão: 'Táchira'

O que mais Filipe Luís falou

Ritmo de jogo. "É verdade que a Data Fifa é complicada porque os jogadores chegam sem condições de jogo. Plata, Gerson, Arrascaeta, todos esses. Sentimos falta de todos os jogadores. Os que estavam em campo estavam com plena convicção de que iam fazer um grande jogo e eles fizeram. Verdade que não tinham jogado juntos ainda, alguns em funções diferentes, mas que fizeram perfeitamente diante de um grande adversário. O Inter não veio para empatar, veio para vencer, tirar a bola do Flamengo, sair jogando, mas não conseguiu. Isso é mérito desses jogadores."

Classificação e jogos Brasileirão

Pedro perto de volta. "Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, porque ele está na fase final de recuperação, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril."

Atuação de Wallace Yan. "Wallace faz até mais do que a gente pede, vem treinando muito bem. Dá a confiança nos treinos de que posso contar com ele e hoje demonstrou isso, é um jogador importante no plantel, mais uma pessoa no ataque que o Flamengo fabricou. Se não tiver minutos aqui, vai ter minutos no sub-20."

Campeonato Brasileiro. "Esse jogo é alto nível, por mais que a gente queira preparar um adversário para jogadores como o de hoje, é difícil de jogar. Queríamos muito ter vencido esse jogo em casa, não conseguimos, porém são 38 rodadas, um campeonato muito longo, e vence o melhor e o mais regular. Sejamos sinceros com o que foi feito no jogo. Se tivesse ganhado e jogado mal, teríamos que ser sinceros para ganhar esse campeonato."

Histórico de lesões. "70% das lesões do futebol são de posterior de coxa. Pelo que jogo pede, pressionar, dar sprint, voltar para marcar. O músculo que mais solicita é esse. O que mais admiro desses jogadores é que eles não guardam nada. É um risco que eu corro, tem jogadores que têm mais predisposição, outros menos. Tentamos dosar a carga mas não controlamos tudo. A única grande lesão foi a do Michael. Acredito que com a sequência de jogos isso até melhore."