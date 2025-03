Record comete gafe e usa escudo do Santos na hora do gol do Vasco

Classificação e jogos Brasileirão

O placar da Record exibiu o escudo do Santos, com grafismos com a palavra "gol" enquanto o jogador vascaíno correu para comemorar com a torcida e Cléber Machado seguiu narrando seu grito de gol.

A Record negociou com os clubes da Liga Forte União (LFU) pelos direitos de transmissão do Brasileirão de 2025. A emissora exibirá uma partida por rodada, concorrendo com Globo, Cazé TV e Amazon Prime na transmissão do campeonato nacional.