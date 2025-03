Punhos levantados: jogadores de Palmeiras e Botafogo se unem contra racismo

Palmeiras e Botafogo se uniram em uma ação em combate contra o racismo. Jogadores de ambos os clubes levantaram os punhos antes do início da partida deste domingo (30), válida pela 1ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

O que aconteceu

A ação dos jogadores de Palmeiras e Botafogo ocorreu durante o minuto de silêncio antes do início da partida. Todos os jogadores levantaram os punhos, um gesto icônico da luta antirracista. O árbitro Ramon Abatti Abel e os auxiliares também acompanharam os jogadores.

O gesto das equipes ocorre após episódios de racismo no futebol sul-americano. No início de março, Luighi, do sub-20 do Palmeiras, foi chamado de "macaco" por torcedores do Cerro Porteño durante partida da Libertadores da categoria.