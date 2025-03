Alívio ou angústia: Palmeiras estreia no Brasileiro contra pesadelo de 2024

O Palmeiras não venceu nenhum dos quatro jogos contra o Botafogo no ano passado e tem a chance de dar o troco logo na estreia do Brasileirão. No Brasileiro do ano passado foram duas vitórias do Botafogo (1 a 0 e 3 a 1), e na Copa Libertadores uma vitória alvinegra e um empate (2 a 1 e 2 a 2).

O Alviverde pode deixar de ser freguês do Botafogo na Era Textor. Na Era Textor e Leila Pereira, as equipes se enfrentaram oito vezes (com três vitórias palmeirenses, quatro do Botafogo e um empate). O problema é que duas dessas vitórias do Palmeiras foram em 2022, a mais recente foi em 2023 — na histórica virada por 4 a 3, no Nilton Santos, que levou o time de Abel para o título.

Além disso, é a a chance que o Palmeiras tem de dar uma resposta ao seu torcedor em um jogo grande, contra o atual campeão nacional e da Libertadores. No Brasileirão do ano passado, o Palmeiras teve uma vitória, quatro derrotas e cinco empates contra equipes do G6.

E nos clássicos que disputou no Paulista só venceu dois (2 a 1 contra o Santos e 1 a 0 contra o São Paulo), empatou três (1 a 1 e 0 a 0 contra o Corinthians, 0 a 0 contra o São Paulo) e perdeu um (1 a 0 contra o Corinthians). Em nenhum dos jogos o desempenho convenceu ou agradou.

E a angústia?