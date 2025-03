Estreia do Brasileirão tem demissão, vaias, ambulância e pênaltis perdidos

Ambulância em campo

Igor Cariús, do Sport, caiu desacordado no gramado após levar uma bolada já nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o São Paulo. O jogador recebeu atendimento ainda no gramado e foi retirado de ambulância. Mais tarde, o jogador apareceu nas redes sociais do Sport para tranquilizar a torcida. Cariús afirmou que está bem e vai fazer exames por precaução.

O vídeo abaixo contém uma imagem forte

Essa doeu

O técnico Cuca chutou o suporte para bolas no fim do jogo entre Atlético-MG e Grêmio e se arrependeu logo depois. O comandante do Galo imediatamente levou a mão ao tornozelo, com expressão de dor. Os mineiros perderam por 2 a 1.