Mbappé iguala marca de CR7 no Real e conta: 'nos falamos frequentemente'

Eu e o Cristiano Ronaldo nos falamos frequentemente. Ele me dá muitos conselhos. Estou muito feliz por igualar os gols dele nesta primeira temporada, sabemos o que ele representa para todos nós. Mas a coisa mais importante é ganhar títulos pelo Real. Mbappé, para a RMTV

Classificação e jogos La Liga

O líder do ranking, no entanto é chileno Ivan Zamorano, com 37 gols em 45 jogos. Ele defendeu o Real entre 1992 e 1996 e atingiu a marca na temporada 1992/93. Ao todo, foram 101 gols e 22 assistências ao longo de 173 partidas.

Mbappé, porém, terá pelo menos mais 15 partidas para ultrapassar Zamorano. O número de jogos pode aumentar caso do Real avance à final da Copa do Rei e às semis — e eventual final — da Liga do Campeões. Também não foram computadas os jogos pelo mata-mata do Super Mundial de Clubes, apenas os três da fase de grupos.

A vitória manteve o Real Madrid na vice-liderança do Espanhol, com os mesmos 63 pontos do líder Barcelona. O time catalão, porém, joga hoje, às 11h15 (de Brasília), contra o Girona. O Atlético de Madri, com 57, é o terceiro colocado.