Brasileiro 'fundou' time da MLS e vê liga mais profissional com Messi

O que mais ele disse?

EUA sedia eventos esportivos grandes: "Isso é algo que é falado o tempo inteiro, as pessoas estão ansiosas, estávamos esperando as escolhas dos estádios [Mundial e Copa do Mundo], onde seria cada evento. Há uma mobilização muito grande. Ter a Copa do Mundo aqui chama a atenção de muitas pessoas. Elas crescem jogando futebol americano, basquete, beisebol, então com a visibilidade do Messi, de ter a Copa, isso chama a atenção".

Calendário e rotina na MLS: "O calendário é mais leve que o brasileiro, mas é um país muito grande. A recuperação é mais difícil por perder uma noite inteira de sono viajando, isso dificulta muito. Aqui, no entanto, jogamos uma vez por semana, com exceção quando tem jogo de Concachampions ou da copa".

Estilo de jogo: "Eu sou um 9 diferente, não sou o que fica dentro da área parado, o clássico. Sou um cara que gosta de sair da área, que sabe jogar com qualidade com a bola no pé, abro espaços. Sou um cara que me mexo mais que o 9 normal".