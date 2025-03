Goleiro Gabriel Brazão faz defesaça de cinema em Vasco x Santos; veja

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, fez uma defesa espetacular no segundo tempo da partida contra o Vasco, pela primeira rodada do Brasileirão.

Brazão conseguiu parar a jogada mais forte do ataque vascaíno: uma cabeçada de Vegetti, após cruzamento de Lucas Piton.

O goleiro santista mostrou agilidade e explosão para voar no canto e defender a tentativa em São Januário.