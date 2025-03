Goleiro do Boca sofre corte no pescoço após vidro jogado pela torcida rival

O goleiro reserva do Boca Juniors, Leandro Brey, sofreu um corte no pescoço causado por um vidro arremessado pela torcida do Newell's Old Boys, neste domingo (30).

O que aconteceu

As câmeras da transmissão oficial flagraram o goleiro com o pescoço sangrando durante o aquecimento para o jogo do Campeonato Argentino. As imagens também mostraram o preparador de goleiros do Boca com o pedaço de vidro jogado da arquibancada (veja abaixo).