Flamengo sofre por má pontaria, mas solução para Filipe Luís chega em abril

Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto. Ele está na fase final da recuperação. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril Filipe Luís

Bruno Henrique tem sido o titular mais vezes no comando do ataque. O Rei dos Clássicos já acumula cinco gols em nove partidas nesta temporada.

Mas Juninho e Bruno Henrique não apresentam as mesmas características de camisa 9 como Pedro. O pivô e a finalização do artilheiro poderiam ter feito a diferença contra o Internacional. A recuperação é tratada com cautela pelo Flamengo internamente, mas o retorno em abril não era esperado pelo departamento médico.

Pedro está entre os maiores artilheiros do Flamengo no século e também faz parte da lista da história completa do clube, embora ainda não tenha chegado aos dez primeiros. O centroavante foi eleito Rei da América em 2022, quando o clube carioca foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.

Ao todo, Pedro balançou as redes 30 vezes em 2024, além de ter somado oito assistências em apenas 43 compromissos com a camisa rubro-negra. Ainda não há uma data exata para a volta aos gramados, mas a expectativa só cresce, especialmente diante da estreia frustrante do Flamengo no Brasileirão.