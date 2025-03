Flaco tem bola do jogo e perde chance de ouro em Palmeiras x Botafogo; veja

Tivemos a bola do jogo no fim para vencer a partida, mas tem muito a se fazer ainda, é uma mudança grande no elenco, jogadores chegando... É difícil, Botafogo é uma grande equipe, vai brigar pelo título também Weverton, à TV Globo

Palmeiras e Botafogo empataram sem gols no Allianz Parque. A equipe de Abel Ferreira fez um 1º tempo muito ruim, e o Botafogo perdeu diversas chances para marcar.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), contra o Sporting Cristal, no estádio Nacional do Peru, em Lima, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

Atual campeão, o Botafogo também estreia na Libertadores, mas na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra a Universidad de Chile, no estádio Nacional de Chile, em Santiago.