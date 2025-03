Filho de Marcelo estreia com assistência de letra e decide clássico juvenil

Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo, estreou na categoria Juvenil A do Real Madrid em grande estilo: deu uma assistência de calcanhar para o gol da vitória no clássico contra o Atlético de Madri.

O que aconteceu

O jovem de 15 anos fez seu primeiro jogo na categoria equivalente ao Sub-19 do clube merengue e foi fundamental no resultado.

Perto do fim, aos 37 minutos do segundo tempo, Enzo deu uma assistência de letra para Liberto Navascués fazer o gol da vitória.