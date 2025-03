Fifa cogita jogo extra para completar grupo do Flamengo no Mundial

O América-MEX participaria como a equipe mais bem classificada no ranking de federações do Mundial, através do qual a qualificação também é determinada.

"O vencedor desse playoff se classificaria, a menos que os processos legais determinem o contrário", informou a Fifa. A briga do León ainda será definida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A entidade acrescentou que mais detalhes serão fornecidos oportunamente.

O León foi excluído porque a Fifa não aceitou dois times do mesmo dono. O León faz parte do grupo de clubes que já tem o Pachuca como representante no Mundial.

Na competição, o Flamengo está no grupo com Esperánce Tunis e Chelsea