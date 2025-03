Emiliano Díaz brinca após comemoração antes da estreia: 'Tudo errado'

Apesar do único treino e do desgaste pela viagem, Emiliano e Ramón valorizaram a entrega do grupo. O Corinthians saiu atrás, mas conseguiu o empate no final do jogo com Héctor Hernández.

Feliz pelo elenco, eles ficaram uma semana sem jogar, nós tivemos a viagem, a final. Com o tempo, o segundo tempo que o grupo fez, é incrível. Estamos muito felizes com o elenco que a gente tem e vamos brigar. Emiliano Díaz, em coletiva

O que mais Ramón e Emiliano disseram

Héctor foi uma surpresa? Emiliano: "Surpresa não, ele foi escolhido. A adaptação custou mais a ele, e estamos felizes por ter uma peça a mais nessa posição. Tem todas as possibilidades de jogar. Sempre está ajudando, ainda quando não estava relacionado estava sempre com a cara feliz. Comemoramos por ele porque sabemos o que sofreu, não é fácil se adaptar ao futebol brasileiro, vindo da Europa. Além da pressão que é o Corinthians."

Como está Yuri fisicamente? Emiliano: "Ele está bem, foi uma troca normal pelo cansaço. Quando eles têm um a menos, aí temos que trocar de novo. O grupo entendeu bem."

Brasileirão é prioridade? Emiliano: "Aqui não tem como escolher, é Corinthians. Se jogar amistoso tem que competir do mesmo jeito. Vamos passo a passo e na frente veremos. Ano passado também não pudemos escolher, lutamos contra o rebaixamento e chegamos nas semifinais. Quando saímos da copas fizemos o Brasileirão que fizemos. Pode acontecer muita coisa, nós damos a mesma prioridade aos três torneios."