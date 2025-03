Corinthians encara Bahia com Yuri, Romero e Magno no ataque; veja escalação

O Corinthians chega embalado pela conquista do Paulistão e vai a campo com um time praticamente reserva. O desgaste físico na segunda decisão contra o Palmeiras pesou para a decisão do técnico Ramón Díaz.

Já o Bahia de Rogério Ceni joga com: Ronaldo, Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro,; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodriguez.