'Qualidade a gente tem': corinthianos projetam Brasileiro após título

O Corinthians teve poucas horas para comemorar o título do Paulistão, já que fará sua estreia no Campeonato Brasileiro hoje, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. O goleiro Hugo Souza, o meio-campista André Carrillo e o atacante Romero falaram sobre as perspectivas corintianas para a competição e o restante do ano.

O que eles disseram

Eu acho que o nível competitivo do Brasileirão é o que está fazendo melhor para mim, a continuidade e confiança do treinador, dos colegas. O tempo que estava na Arábia, acho que relaxei um pouco, não estava com a mesma intensidade e vontade. E quando chego em um clube tão grande como o Corinthians, me motivou de novo a jogar futebol e me cobrar mais. Eu estou me sentindo bem. Eu sabia que contava com a confiança do treinador, mas isso não era tudo. Pouco a pouco foi dando tudo certo e hoje sinto que o grupo de jogadores mudou a mentalidade, o clube também. É um trabalho de grupo, de todo mundo, que vai dar certo e é um começo do que vem, vem coisa boa pela frente. Já curtimos e desfrutamos o título, agora é hora de focar no Brasileirão André Carrillo