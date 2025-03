Caixinha explica alterações e vê Santos mal na bola aérea contra o Vasco

O que mais Pedro Caixinha falou

O momento que o Santos se perdeu: "O que demos aos jogadores era de que nós tínhamos que fazer uma entrada no jogo, em particular nos primeiros 15 minutos, que fossem muito fortes para aproveitar o momento como tínhamos terminado o primeiro tempo. Quando tínhamos mais gente e aí o adversário aproveitou, e muito bem, uma situação do Vegetti, não na primeira bola, que assim isto faz à assistência para o primeiro gol, que é um jogador mesmo marcado, é difícil, mas sim uma desatenção naquilo que foi o regresso dessa segunda bola. E depois, na jogada de falta, onde, efetivamente, tínhamos um responsável por fazer essa marcação, um jogador com a qualidade do Vegetti não pode, individualmente, estar só na área, da forma como finalizou. A história do jogo é esta, não era o resultado que queríamos, em determinados momentos do jogo, fomos essa equipa que queríamos ser, digamos essa imagem que queríamos ser, mas não conseguimos ser na totalidade do jogo, e em particular o momento do jogo que eu destaco, são os primeiros 10 minutos do segundo tempo da equipa. Tinha que ter entrado com alta maturidade, com alta possibilidade e outro controlo do jogo para retirar a imprensa. Mais a iniciativa e o controle no sistema."

Não foi só a parte física: "Deixo ter a análise do GPS e digo não, mas se nós analisarmos a questão física só por isso, eu diria que é também um pouco produtor. De qualquer maneira, quando a equipe não mantém a bola, sofre mais, tem que correr mais e isso foi o que se passou, em particular nessa entrada no jogo, nos momentos em que demos ao final do adversário, para dar essa resposta que o Barreal sofreu, que não tinha essa vitalidade no ritmo, o Tiquinho já tinha essa condição ao intervalo como foi passada por ele e pelo próprio produtor e o Rollheiser também era um jogador que teríamos as nossas expectativas de se poderia durar os 90 minutos ou não."

Sem resposta sobre Neymar e Soteldo: "Eles não vieram. Respeitamos todos os que estão aqui, que acho que fizeram um trabalho muito, muito meritório em termos daquilo que é a nossa representação. E sempre que nós não tivermos aqui um jogador, seja o Neymar, seja o Soteldo, eu não vou falar muito. Temos muito respeito para os jogadores que tiveram aqui a fazer isso."