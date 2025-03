Cabe no seu time? Técnicos da seleção brasileira após 2006 estão no mercado

Sucessor da primeira passagem de Dunga, Mano Menezes é o mais novo integrante da lista de técnicos livres no mercado.

Demitido do Fluminense após a primeira rodada do Brasileirão, Mano esteve à frente da seleção entre 2010 e 2012, e agora volta à dança das cadeiras de técnicos no Brasil.

Felipão também não está empregado no momento, mas vive uma fase diferente na carreira. O treinador do penta em 2002 - e do 7 a 1, em 2014 - foi contratado pelo Athletico para dividir as funções de diretor técnico e treinador da equipe.

Abandonou a aposentadoria para comandar o Atlético-MG, entre 2023 e o início de 2024, seu último trabalho. No final do ano passado, Felipão foi sondado para assumir como coordenador técnico do Grêmio, mas as conversas não avançaram.

Tite é outro nome ex-seleção livre no mercado de treinadores. Comandante do Brasil nas Copas de 2018 e 2022, seu último trabalho foi a passagem pelo Flamengo, que durou 11 meses e 70 jogos.

Ramon Menezes é o único empregado da lista: após passagem curta pela seleção principal como interino, com a promessa de 'guardar lugar' para Ancelotti, voltou ao comando da seleção Sub-20.