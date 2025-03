Brazão lamenta derrota do Santos e minimiza 'milagre' contra o Vasco

Gabriel Brazão lamentou bastante a derrota de virada do Santos para o Vasco, na estreia do Campeonato Brasileiro. O duelo de gigantes do futebol brasileiro terminou 2 a 1 para os donos da casa.

O que aconteceu

O Santos saiu na frente com Barreal, após linda assistência de Tiquinho Soares, mas sofreu a virada por dois gols no segundo tempo. Brazão atribuiu a falta de concentração do Peixe na etapa complementar ao resultado negativo.