Brasil trocou de técnico 'às pressas' em 4 dos 5 títulos mundiais; relembre

Com a demissão de Dorival Júnior, o novo técnico da seleção brasileira assumirá o cargo faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo. A situação não é nova e, curiosamente, tem dado certo: em quatro dos cinco títulos mundiais do Brasil, os treinadores assumiram 'às pressas' e levaram a seleção à conquista.

De Feola a Felipão

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho de 2026, um ano e três meses após a demissão do então treinador brasileiro, na reta final do ciclo.

O Brasil se acostumou a surpreender e ter sucesso em Copas do Mundo em que a preparação foi conturbada e precisou 'trocar o pneu com o carro andando', como agora, desde a primeira conquista.