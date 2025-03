City vai à semi no sufoco e mantém Guardiola vivo contra pior temporada

A vitória ainda contou com duas assistências do "cria" Nico O'Reilly. O meio-campista de 20 anos integra as categorias de base do time inglês desde os oito anos.

O resultado mantém Pep Guardiola vivo na briga por um título. O treinador luta para não repetir sua pior temporada da carreira, pelo City, em 2017, quando bateu na trave em todas as competições nacionais e europeias.

O City enfrentará o Nottingham Forest na próxima fase. Do outro lado da chave estão Aston Villa e Crystal Palace.

Como foi o jogo

City começou afobado, e Haaland perdeu pênalti e contra-ataque "de manual". A bola queimou no pé do time de Guardiola no início do primeiro tempo. Com dificuldades para criar com a bola no chão e, incomodado com a pressão dos donos da casa, o City teve as melhores chances nos pés de Haaland. O norueguês, porém, viu Kepa defender o pênalti, minutos depois, desperdiçou um contra-ataque.

Evanilson não perdoou e colocou o Bournemouth na frente. Enquanto o City desperdiçava chances de "tranquilizar" a partida, o atacante brasileiro colocou ainda mais pressão no time de Guardiola ao empurrar a bola para o fundo do gol de Ederson e transformar o volume ofensivo dos donos da casa em gols.