Palmeiras tem estreante no meio contra o Botafogo; veja escalações

O Palmeiras terá Lucas Evangelista no meio-campo para encarar o Botafogo hoje, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira montou o Alviverde com: Weverton; Mayke, Murilo, Micael, Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão, Vitor Roque.