Lewandowski faz 2, Barça goleia Girona e abre vantagem na ponta do Espanhol

Como foi o jogo

O Barcelona começou o jogo pressionando e obrigando o goleiro Gazzaniga a trabalhar. Pedri e Lewandowski pararam no goleiro do Girona nos primeiros 10 minutos.

A primeira polêmica do jogo também aconteceu cedo: aos 9 minutos, Fermín foi derrubado no limite da área e o árbitro apontou a falta. Chamado ao VAR, o juiz viu um lance anterior e anulou o que seria o pênalti.

Depois de uma pressão inicial, o Barça continuou dominando as ações com bola e o gol demorou, mas saiu no finalzinho do primeiro tempo. Yamal bateu falta na área, a bola acabou desviando no braço de Krejci e morreu na rede.

O Girona empatou no começo do segundo tempo com gol de Danjuma. Blind antecipou a jogada e serviu o atacante, que saiu na cara de Szcz?sny e só deslocou o goleiro do Barça.

O Barcelona voltou a pressionar, acertou a trave e, na sequência, conseguiu o segundo gol. Lewandowski aproveitou desvio de Fermín e se atirou na bola para recolocar o Barcelona em vantagem no placar.