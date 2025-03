Espanhol desencanta no finzinho e Corinthians arranca empate contra o Bahia

As equipes voltam a jogar no meio da semana estreando nos continentais. O Corinthians joga em casa contra o Huracán, na Sul-Americana, quarta-feira. O Bahia recebe o Inter, pela Libertadores, na quinta.

Os donos da casa fizeram um início de jogo quente, com finalização perigosa assustando a torcida corintiana logo nos primeiros minutos. Após a pressão inicial, o Corinthians conseguiu ter mais posse de bola no meio. Mesmo assim, com um time praticamente todo reserva, faltou criatividade para furar a defesa.

Bahia sai na frente em lance com laterais. Já na reta final da etapa, a equipe Tricolor insistiu em jogadas pela esquerda explorando o espaço de Léo Maná. Com a bola, o lateral Juba apareceu como um ponta e achou Gilberto livre, do outro lado da área, para marcar de cabeça.

Ramón faz mudanças. O Corinthians voltou do intervalo com três zagueiros, com Tchoca entrando no lugar de Maná. Yuri, com dores, deu lugar a Charles. O time não respondeu de imediato, já que o Bahia novamente criou logo nos primeiros lances. O Tricolor tinha um bom cenário pela frente, até que Everton Ribeiro foi expulso aos 6 minutos por um segundo amarelo ao pisar no calcanhar de Talles. O Timão passou a ter um homem a mais pela maior parte da etapa final, e Ramón voltou ao esquema original, agora com Héctor em campo.

Héctor Hernández desencanta. O Corinthians ainda sofria com criatividade e até chegou a empatar na marca dos 36, mas o lance foi anulado por impedimento. A emoção ficou para o final: em boa jogada de Bidon, o espanhol Héctor Hernández acertou o alvo aos 45 do segundo tempo, salvando o Corinthians da derrota.