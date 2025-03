Andrey lamenta passagem frustrante no Vasco e quer voltar: 'Fazer história'

De acordo com Andrey, a volta ao Vasco foi uma escolha própria, e as críticas pela má fase na época foram vistas com naturalidade.

Infelizmente não foi a volta que saiu como eu esperava, como a torcida esperava também, mas dei o meu melhor. Sentimento inexplicável de gratidão. A gente sabe que a crítica faz parte do futebol e realmente eu não vivi um bom momento ali. Até minha esposa, meus pais falavam a verdade para mim, agiam na transparência. Quando eu jogava bem, eles me aplaudiam, então por que eles não podem me criticar? Eu não gosto de ficar falando muito para não criar expectativa, achar que ele tá voltando agora. Mas tenho, sim, vontade de voltar ao lugar onde saí, fazer história no Vasco, dar alegria para essa torcida. Andrey Santos

Apesar do fuso horário de quatro horas a mais da França, Andrey acompanha o futebol brasileiro e vê o Flamengo como favorito em 2025. O volante é fã do estilo de jogo proposto por Filipe Luís, diante da semelhança com o que se vê no Strasbourg.

Quem é fã do futebol se encanta com ele. Teve uma história até engraçada, no meu segundo clássico como profissional, eu tinha 17 anos e entrei para marcar o Filipe Luís. Foi um dos mais difíceis da minha vida. Ele já tinha experiência da Europa, tinha tudo, e ele olhava para o lado e virava o pé. Ele sempre fazia com que eu pensasse que ia roubar a bola, mas nunca deixava. Essa inteligência é o ponto forte dele, tanto como jogador quanto como técnico. Andrey Santos

A Batalha de Itu

Ainda que atue no meio-campo, Andrey se destacou no Vasco pelos gols, sendo, inclusive, vice-artilheiro do time na campanha da Série B em 2022. Nenhum dos oito gols poderia ter sido tão importante quanto o contra o Sampaio Corrêa na penúltima rodada, que garantiria o empate em São Januário e o acesso para a primeira divisão. A derrota naquela partida gerou tristeza profunda no volante.