'Agressividade pura': goleada da Argentina no Brasil vira exemplo no Santos

A agressividade pedida pelo treinador português tem a ver com a briga pelo espaço, não com a violência. A Argentina se mostrou um time que sabia o que queria desde o início.

Pedro Caixinha destacou como a Argentina dominou o meio-campo, mesmo quando não marcou tão perto do gol do Brasil. Essa agressividade pela recuperação da bola é o que a comissão técnica espera dos atletas do Santos.

Os hermanos iniciaram a partida com todo mundo no campo de ataque e abriram o placar logo aos três minutos. O 2 a 0 não demorou a sair. Mesmo quando o Brasil diminuiu, o time voltou a se impor, marcou o terceiro e na etapa final terminou de construir a goleada.

Caixinha exemplificou ao elenco do Peixe como a Argentina conseguiu ser dominante nos dois cenários: na primeira estratégia, de marcar pressão e abrir o placar cedo, e, em um segundo momento, quando mesmo com o Brasil tendo maior posse, os donos da casa não perderam o controle da partida.

O comandante santista está satisfeito com os treinamentos do Santos e espera que a equipe traga essa inspiração da goleada argentina para a partida contra o Vasco, hoje, 16h, em São Januário, na estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro.