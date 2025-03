Yuri Alberto abre portas para renovação após quase 'jogar a toalha'

Atacante eleito "craque do Paulistão", Yuri Alberto desabafou sobre quase desistir após dificuldades no Corinthians e brincou com Augusto Melo, presidente do clube, afirmando estar aberto a conversar sobre possível renovação de contrato.

O que aconteceu

O camisa 9 do Corinthians não escondeu "portas abertas" por renovação com o clube. Yuri Alberto foi peça fundamental da equipe na conquista do Paulistão deste ano, após derrotar o Palmeiras com gol seu, no agregado por 1 a 0.