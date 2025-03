Contrato, calendário e mais: situação dos alvos da CBF para assumir seleção

O comandante negou que tenha sido procurado pela seleção brasileira e destacou o "foco total" no Real. "Não [fui procurado pelo Brasil] Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o [Real] Madrid. Não houve nenhum contato entre a Federação (CBF) e eu nos últimos dias. Meu foco total está no Real Madrid", afirmou ontem em entrevista coletiva.

O time de Ancelotti está vivo em três competições e ainda disputará o Super Mundial, que termina em julho. O Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol — com três pontos a menos do que o Barcelona — está na semifinal da Copa do Rei e nas quartas da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus

O português se destacou pelo trabalho no Flamengo em 2019 e tem contrato com o Al-Hilal até o meio deste ano. Jorge Jesus está no clube saudita desde julho de 2023 e, desde a saída do Fla, passou por Benfica e Fenerbahce.

O Al-Hilal é o vice-líder do Campeonato Saudita e também disputará o Super Mundial. O clube ainda está nas quartas de final da Champions League Asiática e foi campeão da Supercopa no início da temporada 2024/25.

Jesus afirmou recentemente que comandar a seleção brasileira seria um "sonho". "É um sonho trabalhar na seleção [...] É uma seleção muito forte. Tem tudo para ser campeã do mundo", afirmou o português em entrevista ao Jogo Aberto, programa da Band, em janeiro deste ano.