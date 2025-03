Calleri isola pênalti, São Paulo só empata com Sport e é vaiado no Morumbis

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) contra o Talleres, em Córdoba, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores.

Classificação e jogos Brasileirão

Já o Sport tem o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano contra o Retrô, também na quarta às 21h30, na Ilha do Retiro. O Leão da Ilha venceu a ida por 3 a 2 e joga por um empate para ficar com o título.

Callei perde pênalti, e São Paulo ouve vaias após 1º tempo

O São Paulo tinha tudo para ter um início de partida tranquilo em sua estreia no Brasileirão: pênalti logo no primeiro minuto do jogo. O problema é que Calleri bateu muito mal e isolou a cobrança.

Sem a vantagem no início, o time de Zubeldía encontrou muitas dificuldades para criar oportunidades e terminou o 1º tempo com apenas dois chutes no gol.

O Sport conseguiu cadenciar o jogo e foi quem teve a principal chance da etapa inicial: aos 37 minutos, Rafael fez um milagre para buscar no ângulo uma finalização de Hereda. O desempenho ruim do Tricolor não foi poupado pela torcida, que vaiou o time na saída para o intervalo.