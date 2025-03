Com Luiz Gustavo e sem Lucas, São Paulo adia linha de 3 e valoriza a base

A estreia do São Paulo no Brasileirão, neste sábado, contra o Sport, terá uma novidade e uma ausência entre os destaques: Luiz Gustavo volta, mas Lucas não joga.

Fim da linha de 3?

A volta de Luiz Gustavo deve mexer no esquema do São Paulo. Luis Zubeldía usou uma linha com três zagueiros na reta final do Paulistão, mas o esquema deve cair por terra com o retorno do volante.

O São Paulo ficou sem um volante defensivo após lesões. Luiz Gustavo se machucou durante a pré-temporada, e Pablo Maia se lesionou na reta final do estadual. A ausência da dupla de combate no meio foi suprida com a entrada de mais um zagueiro no esquema.