Ídolo holandês, Gullit elogia Memphis no Brasil: 'Decisão excepcional'

Como vê as indicações ao Laureus neste ano? "Há tantos. O esporte espanhol está voando, o Real Madrid, a seleção espanhola e jovens talentos, como Yamal, estão dominando. Eles foram indicados para os prêmios de Equipe do Ano e Revelação, e com razão. Max Verstappen também tem sido excelente. Eu o conheço bem, até fizemos alguns comerciais juntos. Ele é como o Maradona da Fórmula 1. Seu desempenho naquela corrida encharcada de chuva, onde ele saiu do 14º lugar para vencer... Isso é lendário. Depois, há Sifan Hassan, uma estrela holandesa. Ela está concorrendo ao prêmio de Esportista do Ano após suas vitórias na maratona e medalhas olímpicas. É incrível o que os atletas holandeses conquistaram este ano".

Ruud Gullit, jogador histórico da seleção holandesa Imagem: Neal Simpson - EMPICS/PA Images via Getty Images

Como vê o papel social do esporte? "O esporte tem um papel enorme. Durante a carreira de jogador, você está focado, mas depois disso, você pode retribuir. É por isso que o Laureus é tão especial. Fiquei impressionado no meu primeiro encontro do Laureus — Navratilova [ex-tenista], Kovács [ex-ginasta], Spitz [ex-nadador], Häkkinen [ex-piloto de Fórmula 1] — não estávamos falando apenas de esporte, mas de questões reais da sociedade".

Um técnico holandês pode ganhar a Premier League este ano — Arne Slot, do Liverpool. Você esperava isso? "Não, mas é brilhante. O Liverpool fez certo. Eles sabiam o que tinham com Klopp e trouxeram alguém que compartilha a mesma filosofia. Slot é inteligente, bem falante e entende a psicologia de gerenciar um time. Estou muito feliz por ele".

Você dedicou sua Bola de Ouro a Nelson Mandela. Por que? "À época, eu estava imerso no reggae e na mensagem antiApartheid. Eu apoiei o CNA silenciosamente por anos. Quando ganhei o prêmio, dedicá-lo a Mandela pareceu certo. O que eu não esperava era a reação, especialmente na Itália, onde muitos não sabiam quem ele era. Mais tarde, quando conheci Mandela, ele me disse que ouviram sobre isso na prisão. Eles estavam com medo de que eu fosse punido. Ouvir isso dele foi incrivelmente emocionante. Mais tarde, ele me convidou para ir à África do Sul, onde ganhei uma medalha e fui nomeado Comandante do governo sul-africano. Tenho um orgulho extremo disso".

Com mais times africanos se classificando para a Copa do Mundo, podemos esperar um país africano campeão? "Absolutamente. Jogadores africanos estão ganhando experiência vital na Europa, assim como os sul-americanos. A diferença está diminuindo, e eu adoraria ver uma equipe africana chegar até o fim".