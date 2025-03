Palmeiras: Reforços que não jogaram são esperança para resolver problemas

O meio-campo do Palmeiras é um problema neste momento da temporada. Abel viu seu meio ser exposto nos jogos contra o Corinthians no Paulistão. O Alvinegro foi muito superior nesse setor do campo, e Abel até mudou o time para tentar igualar os duelos — o que não funcionou. Lucas Evangelista foi protagonista do RB Bragantino e chegou pouco badalado no Alviverde, mas deve ganhar bons minutos na sequência da temporada.

E o ataque também não encaixou. Facundo Torres não se provou até o momento, e ele atua onde Paulinho mais gosta de jogar. O uruguaio será reserva de Paulinho até conseguir jogar na sua posição favorita, no lado direito, quando Estêvão partir rumo ao Chelsea após o Super Mundial no meio do ano.

Outra boa notícia para Abel são os retornos do zagueiro Gustavo Gómez e do meia Maurício. Ambos foram poupados da decisão do Paulistão para garantir que eles não agravassem suas lesões. O paraguaio tem uma lesão ligamentar no joelho direito, e o meia, um problema no ombro, mas já treinaram com o grupo na última sexta-feira e podem voltar a jogar.

A missão de Abel Ferreira é conseguir dar uma nova cara ao time após jogos irregulares no estadual. Maurício foi quem fez o Palmeiras mostrar o melhor futebol no ano e pode ser uma alternativa para Raphael Veiga, que não vem bem nos últimos jogos e foi o vilão da equipe na final do Paulistão.