O que mudou em 13 meses para anular a sentença que condenou Daniel Alves

O MP pedia um aumento da pena, de 4 anos e 6 meses para nove anos; a acusação particular pedia a pena máxima, de 12 anos de prisão.

Já a advogada de defesa de Daniel Alves, Inês Guardiola, entrou com um pedido de absolvição, alegando que havia 16 pontos em que a primeira sentença descumpria ou violava preceitos básicos como a presunção de inocência.

Foi este recurso que acabou aceito pela Seção de Apelações, na figura de seus quatro juízes — três mulheres e um homem. Havia a possibilidade de pedir um novo julgamento, mas a decisão foi pela anulação da sentença, alegando que a decisão da primeira instância não apresentava elementos suficientes para a condenação.

Daniel Alves deixa a prisão em Barcelona, em março de 2024 Imagem: Europa Press News/Europa Press via Getty Images

A principal mudança na interpretação da Seção de Apelações é no peso que o depoimento da denunciante passou a ter no processo. A primeira sentença, de fevereiro de 2024, condenava Daniel Alves com base, sobretudo, nas declarações da mulher que o acusa de agressão sexual.

Todas as testemunhas — da acusação e da defesa — relataram fatos acontecidos antes ou depois do encontro de Daniel Alves e da denunciante no banheiro da discoteca Sutton, na noite de 30 de dezembro de 2022. Como no banheiro não há câmeras, apenas Alves e a mulher puderam dar suas versões dos fatos.