Legado em torcidas de Fla e Inter emociona parentes dos Mamonas Assassinas

No que depender das torcidas de Flamengo e Internacional, o legado dos Mamonas Assassinas será eterno. Há décadas, rubro-negros e colorados cantam a plenos pulmões, nas arquibancadas, suas versões do hit "Pelados em Santos", que nos anos 90 virou febre no Brasil junto com toda a discografia do único álbum que a banda teve, e que até hoje está entre os dez mais vendidos do país.

'Gratificante demais ver que os Mamonas não morreram'

A primeira torcida a criar sua versão foi a do Inter. A composição "Minha Camisa Vermelha" foi criada em 2008 por integrantes da "Guarda Popular", organizada do clube.

No ano seguinte foi a vez dos flamenguistas. Com relação de amizade com os colorados, eles criaram a "Mengão do Meu Coração", que embalou o épico título brasileiro de 2009, com Adriano Imperador, Petkovic e cia.