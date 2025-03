Juninho lamenta gol perdido após empate do Fla: 'Não deveria ter falhado'

Juninho lamentou a bola na trave que deixaria o Flamengo em vantagem contra o Internacional na primeira rodada do Brasileirão. O jogo no Maracanã terminou empatado por 1 a 1.

O que aconteceu

O Inter saiu na frente com Bruno Henrique, e Léo Pereira deixou tudo igual. Poucos minutos depois do gol rubro-negro, Juninho ficou cara a cara com Anthoni, mas só acertou a trave.